MILANO – ” Io dubbi non ne ho, questo governo sta facendo bene e deve proseguire per altri 4 mesi”. Queste le parole di Matteo Salvini a margine dell’incontro a Milano con il figlio del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, Eduardo.

Salvini viene subito corretto e dice “4 anni” al posto di quanto detto appena prima. Molti cronisti hanno però letto in questo suo lapsus un annuncio sulla fine della legislatura. Forse non accadrà il voto anticipato, ma probabilmente resta, per Matteo Salvini, un desiderio.

D’altronde sulla durata del governo nessuno si sbilancia, né il premier Giuseppe Conte che garantisce di poter raggiungere la fine della legislatura, né tanto meno i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

L’esecutivo in qualche modo tiene, nonostante i due leader di Lega e M5s si scontrino ogni giorno su ogni tema. Forse, per questa ragione, c’è la tentazione da parte di entrambi di staccare la spina. E il leader della Lega assediato dai giornalisti, si è lasciato scappare il lapsus sul futuro dell’esecutivo: “Quanto durerà? Almeno quattro mesi”, salvo poi correggersi subito parlando di anni.

Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev