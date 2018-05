ROMA – Matteo Salvini parla con i cronisti che lo attendono dopo il faccia a faccia con il leader M5s. Per il leader leghista si è tratta di “un incontro positivo e produttivo” “per cominciare a lavorare e trasformare in fatti il contratto di governo che non possiamo realizzare al governo perché Mattarella ce lo ha impedito [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]”.

Salvini aggiunge che “lo faremo tramite le commissioni parlamentari, chiedendo quindi ai presidenti di Camera e Senato di convocare le commissioni parlamentari e quello che è possibile fare lo faremo con le commissioni, dalla legittima difesa alla riforma della legge elettorale. Quello che non passerà dal governo perché nasce zoppo senza la fiducia, lo faremo attraverso le commissioni”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.