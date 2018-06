SONDRIO – Il primo intervento da quasi ministro di Matteo Salvini è stato a Sondrio e il leader della Lega (ministro degli Interni) ha subito spiegato il suo concetto di famiglia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]: “Voglio far parte di un Governo con alcune idee chiare. In cui la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà. Non voglio sentir parlare di genitore 1 e genitore 2. In famiglia ci sono una mamma e un papà”.

Forze dell’ordine.

“Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Farò sentire la mia, nostra vicinanza alle forze dell’ordine, che non meritano di essere prese in giro dai balordi che entrano ed escono dalla galera ogni quarto d’ora, e vedremo lasciarceli più a lungo”.

Migranti e accoglienza.

“Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. ‘A casa loro’ sarà una delle nostre priorità'”. “Vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po’ tantini” per l’accoglienza, ha aggiunto.

Ministro di tutti.

“Sarò il ministro di tutti” e quello che nasce, è un “governo di buona volontà, di persone per bene e senza debiti con nessuno. Io starò tanto tempo in un ufficio ma tanto tempo possibile tra di voi, fra le persone. E che il buon Dio ce la mandi buona”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.