ALZANO LOMBARDO (BERGAMO) – Il vicepremier leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato sulla questione migranti nel suo intervento alla Bergem Fest di Alzano Lombardo (Bergamo) e ha ripreso uno dei suoi cavalli di battaglia: il taglio dei 35 euro ai migranti.

“Taglieremo i famosi 35 euro al giorno e prevederemo anche la possibilità di sospendere la domanda di asilo e di poter procedere con l’espulsione per quelli che commettono dei reati”.

Salvini ha criticato la legge vigente riguardo alla richiesta di asilo: “Io non so come abbiano fatto a pensare una roba del tipo: fai domanda di asilo politico, ti becco a spacciare droga e non ti posso sospendere la domanda di asilo perché nella legge è previsto che te la posso sospendere solo in caso di rapina aggravata e stupro aggravato”.

Video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev.