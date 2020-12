Salvini contro il nuovo Dpcm: “Divide gli italiani. Battaglia ideologica per impaurire la gente”

Salvini spiega: “Ho un’idea pessima del nuovo Dpcm. Nessuno pretende di fare veglioni con 300 persone, ma almeno a Natale bisogna stare con i propri figli e i propri genitori. Un conto è avere prudenza, e siamo d’accordo, un altro è dividere gli italiani, chiudere gli italiani in casa anche in giorni di festa e di speranza”.

“La tutela della salute va accompagnata dal buon senso. Fare muri di paese in paese, di famiglia in famiglia, mi sembra assurdo”, afferma ancora il leader della Lega al termine della sua visita al Centro Anpvi Onlus Scuola cani guida per ciechi in occasione della giornata della disabilità.

“Dividere gli italiani non aiuta la battaglia contro il Covid. penso che sia una battaglia ideologica per chiudere separare e impaurire gli italiani. Tutto qua”, dice Salvini.

Non solo Dpcm, Salvini parla della situazione dei disabili in Italia

“Voglio far crescere i miei figli in un’Italia dove non ci siano cittadini dimenticati: lavoratori fragili, congedi parentali, riconoscimento della LIS (Lingua italiana dei segni) e di condizioni come la sordocecità, diritto alla scuola per migliaia di studenti… #DisabilityDay”, scrive su Twitter Salvini.

“C’è la richiesta urgente da tutte le Regioni di evitare nuove complicazioni. Nella nuova manovra il governo prevede di imporre una nuova partita Iva a tutte le associazioni del volontariato. E’ una follia. Il volontariato è un patrimonio: costringerlo a compilare moduli, prendere un commercialista porterebbe molte di queste realtà a chiudere”. (Fonti Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).