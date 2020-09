Salvini a Pontassieve, le nuove immagini. La ragazza dell’aggressione viene portata via

Matteo Salvini, pubblica sui suoi social delle immagini inedite dell’aggressione che ha subito a Pontassieve, in Toscana.

Salvini a Pontessieve, il leader della Lega pubblica delle immagini inedite dell’aggressione subita da una trentenne del Congo.

“Alle maledizioni e alle minacce di questa ‘signora’ rispondo con il sorriso e con il lavoro, ringraziando tutti per l’affetto e per i 100 Santi Rosari che mi avete mandato in dono da tutta Italia. L’amore vince sempre” scrive Salvini.

Nel video si vede la giovane che, dopo essere stata allontanata da Salvini, pronuncia delle parole rivolte contro l’ex vice premier.

La donna urla a Salvini: “Io ti maledico”

In un altro video diffuso sempre oggi, la ragazza urla chiaramente a Salvini “io ti maledico”.

A Pontassieve, il leader leghista è stato aggredito in centro. Era in città per un comizio.

La donna stappa la camicia a Salvini a Pontassieve ed anche un rosario che porta al collo, prima di essere bloccata, come mostra il filmato che segue, dalle forze dell’ordine.

La donna vive da tempo in Italia e in passato è stata vittima di episodi di odio razziale, ha spiegato la sindaca di Pontassieve, Monica Marini. Attualmente svolge il servizio civile (fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).