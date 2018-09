Salvini: “Renzi ha fatto anche cose buone ma ha perso l’umiltà”

MILANO – “Quando perdi l’umiltà e la voglia di ascoltare. Io non devo fare il peccato più grande del mio predecessore che ha fatto anche cose buone ma si è esaltato”. Così il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini durante l’intervista a Milano con Enrico Mentana.

Anche Renzi, nelle scorse ore aveva parlato di Matteo Salvini mostrando una sua foto mentre mangia un panino in piena notte, in una discoteca di Milano Marittima. La foto è stata mostrata alla Festa dell’Unità di Milano. Il suo è stato un vero e proprio show, uno di quelli che non si danno per vinti e si comportano ancora come leader di un partito (anche se non è più segretario del Pd).

Martina, nello show non viene mai nominato, anche se Renzi chiede al Pd di “smetterla con il chiacchiericcio insopportabile” interno assicurando di essere “in campo più di prima per dare una mano”. Più volte invece, durante il suo intervento ha chiamato in causa gli esponenti del governo giallo-verde “un governo di cui mi vergogno mentre sono fiero del mio e delle cose che ho fatto, anche se per qualcuno dovrei chiedere scusa e vergognarmi” (fonte Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev):