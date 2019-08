SIRACUSA – Anche a Siracusa il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha concluso il suo comizio mostrando il rosario stretto nel pugno e baciando un santino che gli è stato passato dal pubblico. Sono quindi iniziati i selfie con i sostenitori sul palco. “Se fate i bravi li faccio anche con voi”, ha detto ironico ai contestatori che a decine per tutto il discorso lo hanno coperto di insulti.

Lunghissima la fila di persone che si sono messe in coda per una foto con il vicepremier leghista al termine del comizio a Siracusa per l’Estate Italiana Tour. Ma in piazza sono rimaste anche decine di contestatori che hanno continuato a fischiarlo e a urlargli insulti. A loro Salvini ha risposto mandando baci a due mani.

La lunga contestazione è comunque rimasta pacifica, al pari del comportamento dei sostenitori di Salvini, con la polizia in tenuta antisommossa a separare i due gruppi. Sul palco per un selfie con il ministro dell’Interno sono saliti anche alcuni migranti africani. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)