SAN GIULIANO – Matteo Salvini non vuole che vengano spesi soldi per ospitare migranti in Molise.

“Se la Lega sarà al governo in Molise e in Italia faremo di tutto perché qui non arrivino immigrati”. Così Salvini appena arrivato al centro abitativo post terremoto di San Giuliano, oggi abbandonato, che le autorità hanno già destinato come centro accoglienza immigrati, con un appalto di 3 milioni di euro. “Le priorità del Molise sono altre: c’é un problema – sottolinea Salvini – di strade, c’é un territorio da rivalorizzare, di lavoro da trovare per i giovani”.

“Leggo di ammucchiate, di governo di tutti che a noi non va bene. Se tutti la smettessero di litigare e avessero il nostro senso di responsabilità si potrebbe partire”. Lo ha ribadito Salvini a San Giuliano

“Ogni voto conta: noi pensiamo che da queste regionali possa venire un segnale nazionale di chiarezza e di cambiamento”. Così Matteo Salvini appena arrivato in Molise, conversando con i giornalisti nell’ex villaggio dei terremotati. A Di Maio, secondo il quale il voto non ha valenza nazionale, risponde: “Mette le mani avanti. Pensava di avere già la vittoria in tasca qui in Molise e invece è testa a testa”.

Video pubblicato dalla pagina Youtube di Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev.