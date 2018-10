GARBAGNATE MILANESE – “Sono dieci giorni che Saviano non dice neanche una c…..a sono preoccupato, speriamo che non abbia l’influenza”. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Garbagnate Milanese durante la festa della Lega. Agenzia Vista id Alexander Jakhnagiev pubblica il video di Salvini che parla di Saviano, visibile in fondo all’articolo.

Lo scontro tra il ministro dell’ Interno e lo scrittore prosegue ormai da diverso tempo. A giugno, Salvini aveva detto di voler valutare se l’autore di Gomorra avesse ancora diritto alla scorta: “Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero” aveva detto Salvini.

Alle proteste seguite alle sue dichiarazioni, Salvini aveva risposto su Facebook: “Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione” aveva ancora detto il leader della Lega ad Agorà su Rai Tre. “Figuratevi se con [tutti questi] problemi mi interessa cosa fa Saviano, che continua ad insultarmi giorno e notte. Non sono io a decidere sulle scorte, ci sono organismi preposti che decideranno chi e come va protetto. Che continui a pontificare è l’ultimo dei miei problemi. Occorre combattere nei fatti, non a parole, le mafie”. Poi, ironicamente e riferendosi a Saviano aveva concluso: “Gli mando un bacione”.

“L’antimafia a parole – aveva ancora proseguito il ministro – è un conto, io preferisco sostenere chi la mafia la combatte nei fatti (…). Di Saviano, della sua casa a New York, della sua vita e dei suoi soldi mi interessa meno di zero”.