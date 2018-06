ROMA – Matteo Salvini parla al Senato sulla vicenda della nave Aquarius. “Basta bambini morti nel Mediterraneo, chi vuole [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il contrario vada nelle cooperative” dice il ministro dell’Interno.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagievv pubblica il video.

Queste le parole di Salvini: “Io voglio che questi bambini non vengano messi sui barconi sono stufo di queste morti di Stato. Se qualcuno preferisce il business accomodatevi in una cooperativa”. A questo punto, diversi esponenti del Pd hanno tirato su cartelli di protesta. Il ministro ha risposto: “Non mi danno fastidio i cartelli. Non mi fa paura Macron figuratevi i cartelli”. Poi ad una senatrice dice: “Tiri su il cartello che ritiene di voler tirare su”.