ROMA – Durante una diretta Facebook, Salvini ironizza sull’iniziativa “freenipplesday” organizzata in solidarietà a Carola Rackete: “Qualcuno ha lanciato l’operazione solidarietà alla signorina Carola per sabato 27 luglio: queste genie della sinistra hanno detto ‘andiamo in giro senza reggiseno’. A sinistra siamo passati da una statura morale come quella di Enrico Berlinguer, a una teppistella tedesca per solidarietà alla quale si va in giro senza reggiseno. Povera sinistra, ma come siete messi? Come siete ridotti? Non me ne può fregare di meno come andate in giro. Ognuno faccia quello che vuole, non è questione di cui si occuperà il ministro dell’Interno”.

Senza reggiseno in solidarietà con Carola Rackete

Si chiama “freenipplesday” ed è l’iniziativa lanciata sui social da quattro ragazze per manifestare solidarietà a Carola Rackete, il capitano della Sea Watch finita nel mirino delle critiche per alcune foto in cui non indossava il reggiseno sotto la maglia prima di entrare in tribunale per essere interrogata dai magistrati. La protesta è in programma per sabato 27 luglio ma non in un luogo preciso. Le promotrici invitano chiunque a non indossare il reggiseno sotto gli indumenti per un giorno. “Nel momento in cui il dibattito politico viene oscurato per l’ennesima volta, e la delegittimazione degli argomenti viene perpetrata tramite l’umiliazione e la censura del corpo femminile – scrivono sulla pagina Facebook dell’iniziativa -, proponiamo una giornata in cui affermare il diritto di non indossare un reggiseno senza per questo essere presi meno sul serio”

Fonte: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev