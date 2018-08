LESINA (FOGGIA) – Il vicepremier, Matteo Salvini, rimarca i risultati del governo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in tema di sbarchi e preannuncia i prossimi provvedimenti del Governo.

Salvini parla a Lesina in provincia di Foggia, durante l’inaugurazione di una sezione della Lega: “Da quando c’è questo governo – ha sottolineato – ci sono stati 30 mila sbarchi in meno. In autunno cominceremo con quello che abbiamo promesso: metteremo mano alla Fornero, ridurremo la burocrazia e le tasse. Non abbiamo bacchette magiche e non promettiamo di fare tutto in un quarto d’ora”.

L’annuncio avviene nello stesso comizio in cui difende la capotreno anti-rom che, a detta di Salvini, invece che licenziata andrebbe premiata.

Salvini spiega di volersi “impegnare tantissimo anche sul piano economico, per fare anche lì la rivoluzione che abbiamo già messo in atto sull’immigrazione. Me lo ricordo cosa ci siamo impegnati a fare, piaccia all’Europa o no”, a partire dallo “smontare la Fornero”, “ridurre le tasse e ridurre la burocrazia, togliere dalle scatole spesometri, redditometri studi di settore. Ci stiamo lavorando così come stiamo lavorando per la pace fiscale: non sarà facile, avremo parecchi avversari”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.