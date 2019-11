ROMA – La realtà oltre i social. La politica oltre i social.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video di Matteo Salvini mentre parla in una diretta Facebook dal Campidoglio. Nel filmato si vede Salvini sulla famosa scalinata del Campidoglio mentre, da solo, parla con il suo telefonino. Salvini, come al solito, parla, gesticola, sorride e si indigna. Il tutto in solitaria davanti a un telefonino. Naturalmente l’ex ministro dell’Interno non sta parlando da solo ma lo sta facendo in diretta con i suoi tanti, anzi tantissimi, elettori, anzi fan. Ma, di certo, l’immagine di Salvini che da solo parla col telefonino dà un’idea di quella che è diventata la comunicazione politica al giorno d’oggi. E non solo la comunicazione politica. Forse l’immagine ci restituisce l’idea di quella che è diventata la comunicazione in generale, e non solo politica, al giorno d’oggi. Giusta o sbagliata che sia.

“Matteo Salvini – scrive la sindaca di Roma pubblicando il video sui social – basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece… si ritrova a parlare da solo…”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev