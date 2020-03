Salvini: “Oggi a fare la spesa è andata Francesca da sola così niente polemiche”

ROMA – “Oggi a fare spesa è andata Francesca, così niente polemica”. A dirlo in una diretta Facebook è il leader della Lega Matteo Salvini.

Queste le parole dell’ex vicepremier: “Oggi la polemica surreale sulla spesa: non sono uscito, è scesa la Francesca a far la spesa da sola, così almeno gli amici del Pd e gli amici dei Cinquestelle avranno altro su cui far polemica. Contenti? L’Italia va meglio se Matteo oggi non è andato a far la spesa e c’è andata solo Francesca. Domani ci andrò io e non ci andrà lei, così almeno a sinistra hanno altro di cui occuparsi”.

La polemica era nata nella giornata di ieri dopo che Matteo Salvini era stato fotografato a Roma mentre passeggiava per il centro con la fidanzata Francesca Verdini. I due si tengono per mano e non portano la mascherina. Neanche la distanza di sicurezza di almeno un metro viene rispettata in queste settimane da emergenza coronavirus. La foto era stata scattata a via del Tritone ed era stata pubblicata dal Messaggero.

Tornando alla diretta di oggi, il leader della Lega prosegue: “Siamo ottimisti, fiduciosi, sappiamo che il lavoro dei medici, operatori sanitari è eccezionale ma è chiaro che l’economia italian, le imprese, le fabbriche le famiglie italiane non torneranno alla normalità a giugno, non basta un mese di sospensione, serve l’annullamento delle tasse. Le imprese non ripartiranno prima di agosto”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev