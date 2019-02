TERNI – Salvini, oggi 6 febbraio, è a Terni per un comizio. La città ha premiato la Lega alle scorse elezioni comunali regalando alla Lega il risultato storico del 30% con il partito del Carroccio premiato anche al balottaggio con una vittoria schiacciante del sindaco Leonardo Latini.

Il leader della Lega parla ai sostenitori ed ironizza su Sanremo: “Vi auguro un buon Sanremo, so che lì non mi amano, però ormai canto sempre sotto la doccia ‘Questo piccolo grande amore'”.

Il riferimento è alla polemica dello scorso gennaio. Baglioni, in conferenza stampa aveva usato queste parole: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo un po’ alla farsa“. Il conduttore e direttore artistico aveva risposto in questo modo alle domande dei cronisti durante la presentazione del Festival. Il riferimento a salvini era fin troppo chiaro nelle sue parole.

Baglioni aveva poi aggiunto: “Credo che le misure prese dall’attuale governo, come da quelli precedenti, non siano assolutamente all’altezza della situazione. Ormai è una grana grossa: se la questione fosse stata presa in considerazione anni fa, non si sarebbe arrivati a questo punto. Il Paese è terribilmente disarmonico, confuso, cieco quasi nella direzione da prendere”, aveva sottolineato ancora Baglioni, per dieci anni fra l’altro anima di O’Scià, la manifestazione di arti e musica leggera svoltasi a Lampedusa per sensibilizzare sui temi della migrazione.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video di Salvini a Terni: