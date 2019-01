BORMIO (SONDRIO) – Come il Garante di M5s, Beppe Grillo, anche il vicepremier Matteo Salvini ha voluto lanciare il proprio video-messaggio sui social nelle stesse ore in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgeva il proprio agli italiani in televisione.

“Non è un contro messaggio”, ha precisato il leader della Lega nel video, postato su Facebook poco più di un’ora dopo il discorso a reti unificate di Mattarella. Il ministro dell’Interno ha rivendicato l’azione del governo soprattutto sul fronte sicurezza e immigrazione: “Sono contento che il presidente Mattarella abbia cominciato il suo discorso parlando di sicurezza. Abbiamo dimostrato che volere è potere: l’Italia ha riconquistato i suoi confini. Chi scappa dalla guerra benvenuto, tutti gli altri non arrivano. Il presidente della Repubblica non ha potuto essere così esplicito, ma limitare gli accessi in Italia riporta un po’ di ordine e tranquillità”.

Infine, Salvini ha applaudito il riferimento fatto dal capo dello Stato ai social: per fortuna che ci sono, ha osservato, e gli italiani non si informano sui “giornaloni” al soldo “dei padroni di turno”.

_Courtesy Facebook Salvini

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev