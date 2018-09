CHIETI – Incontro ravvicinato tra auto e cinghiale a Sambuceto in provincia di Chieti. E’ accaduto nella giornata di domenica 9 settembre, verso le 19.40. Un esemplare di grosse dimensioni ha improvvisamente attraversato la strada nei pressi di una rotatoria vicino a via Aldo Moro.

L’animale è sbucato dal nulla per passare da una parte all’altra della careggiata ed ha tagliato la strada a diverse automobili che se lo sono visto sbucare improvvisamente davanti. L’episodio è avvenuto nel comune di San Giovanni Teatino in località Sambuceto, provincia di Chieti: fortunatamente quanto accaduto non ha provocato nessun danno agli automobilisti alla guida in quel tratto di strada. Un utente ha però filmato l’episodio dopo aver frenato bruscamente con la sua auto e lo ha poi pubblicato sul profilo Facebook “Sei di Sanbuceto” (fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).