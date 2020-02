SANREMO – Un bacio sulla guancia ad Amadeus come segno di riconoscimento. Diodato, il vincitore del 70esimo Festival di Sanremo, ha sorpreso così i giornalisti che stavano intervistando il conduttore della kermesse musicale che quest’anno ha raggiunto dei picchi di ascolto molto alti facendo incassare milioni di euro alla Rai tramite gli spot trasmessi.

“Io ho sempre detto di aver scelto 24 canzoni che sono diventate come 24 figli – ha detto Amadeus continuando a rimanere abbracciato al cantautore – Lui è un talento, gli ho dato solo un piccolo consiglio coreografico…Se apri le braccia puoi rischiare di vincere Sanremo”. Profonda anche la stima di Diodato nei confronti del presentatore: “Credo che abbia scelto degli artisti che sono belle persone, non c’era la competizione inutile”.

Sanremo 2020, Diodato vince con il brano Fai rumore.

Diodato si aggiudica con il brano Fai rumore il Premio della Critica intitolato a Mia Martini, per la sezione Campioni. Diodato ha conquistato 46 voti su 142 per il premio dedicato a Mimì. Ventisette voti per Tosca, 17 per Rancore. Centoquarantadue i voti validi. Diodato si aggiudica anche con il brano Fai rumore il Premio della Sala Stampa Radio, Tv e Web Lucio Dalla, per la sezione Campioni. Il cantautore si è affermato con 25 voti. Al secondo posto Francesco Gabbani con 15 voti, al terzo Pinguini Tattici Nucleari con 13.

Fonte: Fatto Quotidiano, Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev