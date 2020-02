Sanremo 2020, Fiorello: “Stasera canterò una canzone inedita” VIDEO

ROMA – Fiorello in conferenza stampa ha annunciato che canterà anche lui un inedito sul palco dell’Ariston:

“A me piace cantare e non canto dal 1995 qui sul palco. Stasera canterò una canzone inedita che secondo me se fosse stata in gara avrebbe potuto vincere qualcosa. Ma io non ho mai vinto niente. Stavolta vorrei ricevere il lumino d’oro del cimitero da parte di voi giornalisti. La canzone si intitola La classica canzone di Sanremo. Ho detto, che se Sanremo andava così bene, mi vestivo da Maria De Filippi. Ci sto pensando”.

Poi un commento anche su Achille Lauro:

“Mi ha fatto morire. Ricordiamoci che è spettacolo, è fondamentale. Lo vedo e sembra Belfagor. Mi giro un attimo, poi mi rigiro e l’ho visto nudo. Quello è stato un momento che mi ha divertito molto”

Sanremo 2020, seconda serata: scaletta, cantanti e ospiti

Oggi, mercoledì 5 febbraio, è il giorno della seconda serata del Festival di Sanremo. La serata sarà condotta da Amadeus insieme alle giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Con loro ci sarà anche la showgirl Sabrina Salerno. Dopo i primi dodici big che si sono esibiti durante la prima serata, stasera si esibiranno gli altri dodici:

Junior Cally con “No grazie”, Elettra Lamborghini con “Musica (e il resto scompare)”, Enrico Nigiotti con “Baciami Adesso”, Francesco Gabbani con “Viceversa”, Giordana Angi con “Come mia madre”, Levante con “Tiki Bom Bom”, Michele Zarrillo con “Nell’estasi o nel fango”, Paolo Jannacci con “Voglio parlarti adesso”, Piero Pelù con “Gigante”, Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”, Rancore con “Eden” e Tosca con “Ho amato tutto”.

Sul palco dell’Ariston si esibiranno anche quattro nuovo proposte: Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri e Matteo Faustini.

Gli ospiti.

Come ospite speciale della seconda serata sarà Paolo Palumbo, il cantante affetto da SLA che si esibirà sul palco dell’Ariston con il suo brano “Io sono Paolo”. Confermata anche la presenza di Zucchero Fornaciari e Gigi D’Alessio. Oltre a loro ci saranno anche, come sempre, Tiziano Ferro e Fiorello, a cui si aggiungono anche i Ricchi e Poveri nella loro formazione originale.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.