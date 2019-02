ROMA – Momenti di imbarazzo in sala stampa al Festival di Sanremo per una gaffe di Claudio Bisio. Al momento di posare al photocall per i giornalisti, il conduttore ha chiamato la collega Virginia Raffaele per lo scatto. Ma si è confuso: “Vieni Michelle”, le ha detto scatenando l’ilarità dei presenti.

Virginia però non se l’è presa e ha reagito col suo solito piglio sarcastico. “Lo strozzo”, ha commentato prima col broncio e poi il lampo di genio: “Crozza”.

I due hanno continuato a sorridere dinanzi ai flash dei fotografi. E Bisio, forse colto dal senso di colpa, ha abbracciato teneramente la collega, baciandola sulla guancia.

Non è questa la prima gaffe di Bisio a Sanremo. Già nella prima serata l’attore si è reso protagonista di un momento imbarazzante con il tenore Andrea Bocelli salutandolo con il gesto della mano, ma dimenticandosi di esplicitare il saluto a parole con un “ciao”. Va da sé che il cantante essendo cieco non ha potuto vederlo né rispondergli.

In sala stampa il giorno dopo Bisio ha poi spiegato: “So che posso fare di meglio, sto facendo un’autocritica…Ero tesissimo. Mi sono sciolto dopo averlo salutato con la mano. Ho pensato: o vado a casa adesso o…”.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev