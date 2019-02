ROMA – Claudio Bisio in conferenza stampa racconta la terribile gaffe messa a segno col cantante Andrea Bocelli. Il conduttore del festival di Sanremo 2019 scelto dal direttore artistico Claudio Baglioni ha salutato Bocelli agitando la mano, ma il cantante cieco non ha potuto vedere il suo saluto. Bisio ai giornalisti ha confessato che era molto teso, ma di essersi sciolto dopo la gaffe.

Parlando con i giornalisti,Bisio ha raccontato: “So che posso fare di meglio, sto facendo un’autocritica…Ero tesissimo. Mi sono sciolto dopo averlo salutato con la mano. Ho pensato: o vado a casa adesso o…”. Poi h aggiunto: “Io sapevo che doveva entrare con il figlio Matteo e quindi ho salutato con la mano, ma quando mi sono voltato ho visto che c’era solo Andrea…e lì ho pensato che peggio non avrei potuto fare nella serata. Spero che nessuno gliel’abbia detto. Ero molto teso, Sanremo è un rito, è una messa cantata. Ho fatto degli errori personali di cui mi sono accorto, non avevo pranzato, poi non ho neanche cenato, mi hanno dato del magnesio”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev