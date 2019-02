SANREMO – Alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2019 Patty Pravo e il rapper Briga hanno risposto alle domande dei giornalisti riguardo all’inconveniente del 6 febbraio. Quando i due cantanti sono arrivati sul palco, pronti ad esibirsi, la musica non è partita. Così i giornalisti hanno colto l’occasione per fare domande agli artisti sull’accaduto: “Che cosa avete pensato in quei minuti interminabili in cui eravate fermi davanti al microfono mentre non partiva l’onda?”.

Patti Pravo ha risposto: “No ma sto bene io sul palcoscenico, è casa mia”.

Il giornalista ha aggiunto:”Poi ecco vorrei sapere se avete saputo il motivo di questo ritardo”.

Patti Pravo ha detto: “No l’abbiamo saputo stamattina”.

Briga ha puntualizzato: “Beh problema tecnico è la solita frase con cui si liquida insomma”.

Patti Bravo ha poi ironizzato dicendo:”Beh potevano dire problema tecnico invece di lasciare questa situazione che ha a che vedere con i cessi”.

Poi qualcuno ha puntualizzato: “Nessuno di noi si è accorto, loro in particolare perché erano rivolti verso il pubblico”.

Briga ha aggiunto:” Per noi era colpa nostra”.

Poi la persona intervenuta prima ha spiegato: “Il problema è che non c’era il pianista perché era andato in bagno, semplicemente così e quindi non c’è stato modo di fermare la cosa prima. Quindi loro sono entrati sul palco e il direttore di palco se n’è accorto tardi”.

Patti Pravo un po’ infastidita ha aggiunto: “Poi lo sappiamo tutti quello che è successo e basta”.

Briga ha ironizzato sul fatto: “Era andato a scaricare la tensione”.

Patti Pravo ha infine chiuso l’argomento dicendo: “Andare ancora sopra a questa storia mi sembra anche una cazzata“.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.