SCIACCA – Il comune di Sciacca, in provincia di Agrigento, è stato colpito da frane e smottamenti a causa dell’esondazione del torrente Cansalamone.

Oltre a Sciacca, anche a Ribera sempre in provincia di Agrigento le strade sono state trasformate in fiumi. Il Cansalamone è esondato inondando di acqua e fango la strada statale 115 che collega Sciacca ad Agrigento provvisoriamente chiusa al traffico.

Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo alla popolazione e emesso un’ordinanza di chiusura, per la giornata di oggi, delle scuole di ogni ordine e grado e del cimitero comunale. I cittadini, afferma, “sono invitati ad adottare ogni opportuna precauzione e protezione e a prestare la massima attenzione soprattutto nelle aree a rischio”.

Il primo cittadino invita a non permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale, di non uscire di casa durante le precipitazioni se non per motivi strettamente necessari, e di non usare l’auto. Su Twitter intanto, Giancarlo Fauci ha condiviso un video che mostra quello che sta accadendo. Il filmato è stato ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.