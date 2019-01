LA VALLETTA – Dopo l’accordo tra Unione Europea e Malta per riallocare non solo i 49 sulle due navi ong, ma anche gli altri 249 migranti sbarcati autonomamente nei giorni scorsi sull’isola del Mediterraneo, i migranti a bordo della Sea Watch sono finalmente sbarcati dalla nave.

Ad annunciare il loro sbarco è l’equipaggio: “E’ finita, tra due ore sbarcherete”. I migranti sono ovviamente contenti, e quindi urlano e festeggiano.

In Italia ora arriveranno poco più di dieci persone.”E’ tutto pronto per l’accoglienza, abbiamo diverse strutture in grado di riceverli sia nel Nord Italia, in Piemonte, sia a Scicli, in Sicilia, dove accogliamo famiglie e mamme con bambini. Andranno in strutture della Chiesa valdese e delle chiese evangeliche. Attendiamo di conoscerli, per ciascuno ci sarà un progetto personale”, spiegano dalle due chiese che si sono offerte di accoglierli, “senza alcun onere per lo Stato” fanno sapere.

Il video dell’annuncio dello sbarco lo pubblica l’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.