ROMA – “Io ho scritto a Salvini per invitarlo, poi il Ministro fa quello che vuole”. Così il Sindaco di Lampedusa Totò Martello, intercettato dalle telecamere davanti palazzo Chigi, dove era in corso il Consiglio dei Ministri. “Invitiamo tutti per far mostrare una visione reale di quello che sta succedendo”.

Sulla Sea Watch la posizione del sindaco è chiara: “Ci sono due tipi di sbarchi: gli sbarchi fantasma di cui nessuno parla, poi arrivano le ong e si scatena il finimondo, si accendono i riflettori e tutti parlano di 43 persone non vedendo che nei giorni scorsi sono sbarcate 200 persone”.

Martello nega di voler criticare Salvini: “Sto dicendo come stanno le cose, non posso criticare nessuno, applichiamo la legge per quella che è. Anche l’altra volta con la Mare Jonio è successa la stessa cosa. Arrestare l’equipaggio? È la procura che deve applicare la legge, non possiamo stabilirlo noi”.

Per il sindaco di Lampedusa “se sbarcano altri non capisco perché non debbano sbarcare questi” e ammette di non aver parlato con Salvini: “La gestione dei migranti e gli arrivi li gestisce la prefettura di Agrigento, sono le forze dell’ordine che gestiscono”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, Il Fatto Quotidiano