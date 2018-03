GENOVA – E’ stato incastrato dalle impronte lasciate sui sacchi di cocaina e sulle pareti del cunicolo dove li aveva nascosti, il cittadino tanzaniano di 40 anni arrestato perché ritenuto responsabile del trasporto in Italia di quasi 300 chili di cocaina, occultati in una nave portacontainer.

L’uomo, che ha ammesso di essere stato il custode della droga nonché membro dell’equipaggio, è stato fermato in un albergo a Genova dove era rimasto in seguito alla partenza del cargo ‘Dimitris C’. Era insieme ad altri quattro colleghi a cui non era stato rinnovato il visto. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore della Dda Marco Zocco, hanno scoperto anche alcuni messaggi cancellati sul telefono dell’arrestato che si riferivano al carico di droga.

“Abbiamo la massima attenzione sul porto di Genova, così come per gli altri importanti scali italiani, perché sono crocevia del traffico di stupefacenti. Siamo davanti a professionisti del crimine, che di volta in volta cambiano tecnica di trasporto per non farsi scoprire. L’attenzione alta anche perché questi reati sono precursori anche di altri traffici” ha detto Cristiano Leggeri, dirigente della direzione centrale servizi antidroga Ora le indagini proseguono per risalire alla “filiera” della droga: “Ci vuole una rete per fare salire a bordo e poi trasbordare un quantitativo del genere – ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi – E stiamo cercando di risalire a tutti i vari protagonisti”.

La droga è stata trovata all’interno della nave battente bandiera maltese nascosta all’interno di un’intercapedine: qui, c’erano circa 20 sacchi contenenti la cocaina. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.