SESTRIERE – Vigili del Fuoco in azione per tutta la giornata al colle del Sestriere per effettuare verifiche statiche in seguito alla slavina ha investito alcune abitazioni E’ tregua maltempo sul Piemonte, dopo i gravi disagi causati dalle abbondanti nevicate in montagna e dalle piogge in pianura. A Sestriere si continua a lavorare per ripristinare il collegamento con Pinerolo, lungo la Sp 23.

Il sindaco, Valter Marin, ha firmato una ordinanza con cui impone “la rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi sporgenze o in genere da qualunque posto elevato”. Resta alto il rischio valanghe. I residenti del condominio San Vittorio, sommerso dalla neve per la slavina di lunedì sera, hanno trascorso la seconda notte fuori casa. Oggi proseguiranno le verifiche dei tecnici sulla stabilità dell’edificio, dichiarato inagibile.

In provincia di Verbania è ancora isolata Macugnaga. Chiuse per il pericolo valanghe le strade che portano all’alpe Devero, in valle Antigorio, e quella in valle Antrona che porta a Cheggio (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).