ROMA – Emicrania, dolori cervicali, mal di schiena, crampi muscolari: alcune delle più comuni patologie dell’apparato osteoarticolare e del sistema nervoso possono essere alleviate attraverso alcuni semplici esercizi fai da te.

In questo video pubblicato dall‘Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev, il professor Fulvio Palombini, reumatologo, docente in Fisioterapia all’Università “Sapienza” di Roma e presidente dell’Associazione Italiana Shiatsu, illustra come, usando mani e polpastrelli per esercitare lievi pressioni ritmiche sulle zone interessate, è possibile ridurre alcuni dei fastidi più frequenti.

Lo shiatsu, antica tecnica giapponese resa scientifica negli anni Sessanta da Tokujiro Namikoshi, è stata importata in Italia alla fine degli anni Settanta.