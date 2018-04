ROMA – Luigi Di Maio in un video messaggio su Facebook ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev commenta gli ultimi sviluppi sulla formazione del Governo.

Il forno con la Lega? “Mi pare che l’abbia chiuso il presidente Mattarella…”. Rispondono così fonti autorevoli M5s anche se i giochi con il Carroccio, almeno così sembrerebbe, potrebbero non essere ancora chiusi definitivamente. Di certo, adesso Luigi Di Maio si trova, suo malgrado, a dover tentare di instaurare un dialogo per la formazione di un governo con il Pd anche se molti 5 stelle sono convinti che pure il mandato esplorativo affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, si risolverà in un ‘buco nell’acqua’.

Ma nelle dichiarazioni ufficiali, il Capo politico M5s si dice “ottimista” esprimendo tutta la sua disponibilità e buona volontà nel tentare di seguire “un percorso” con il Partito Democratico. Ma per Di Maio si tratta comunque della seconda scelta: il leader M5s, infatti, aveva puntato principalmente sul Carroccio e sulla buona intesa raggiunta con Matteo Salvini, ‘corteggiato’ sempre di piu’ negli ultimi giorni nella speranza che si sganciasse da Silvio Berlusconi. “Alcuni – osserva Di Maio – mi hanno anche detto di aver esagerato in questo ‘corteggiamento’, chiamiamolo così. L’ho fatto – spiega – perché era doveroso dare questa opportunità all’Italia”.