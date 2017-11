ALLAIKHOVSKY – Gli alunni delle scuole siberiane della Jacuzia, sono costretti ad attraversare uragani e temperature che, in questa stagione, possono raggiungere anche i 44 gradi sotto zero.

Un video YouTube mostra cosa accade ad un gruppo di studenti nel villaggio di Allaikhovsky: neve e venti che sembrano un uragano. Questi alunni che ogni giorno sfidano le intemperie per raggiungere la scuola. Nella regione, la più grande per estensione della Russia, il vero problema sono le tempeste di vento con venti estremi che soffiano a 30 metri al secondo. Per rendere l’idea, come scrive Metro.co.uk, gli uragani soffiano a circa 33 metri al secondo.