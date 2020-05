Silvia Romano, la lettera di Luciana Littizzetto: “Grazie perché continui a sorridere” VIDEO

ROMA – A Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio la domenica su Rai 2, nel suo consueto monologo Luciana Littizzetto ha dedicato parte del suo spazio a Silvia Romano, la cooperante liberata dopo 18 mesi di prigionia e tornata in Italia soltanto qualche giorno fa.

“Volevo dirti grazie – premette la Littizzetto -, perché continui a sorridere nonostante le ingiure, gli sputi di odio e i cocci di bottiglie sulla tua finestra”.

E ancora, aggiunge la Littizzetto: “Silvia-Aisha, bentornata, impagabile come sei come tutte le persone generose”. Infine, la comica torinese aggiunge un “Ps – conclude la Littizzetto – ah, nel caso volessi farti chiamare Ugo a noi va bene lo stesso”. (Fonte: RaiPlay)

Silvia Romano e il post su Facebook

Silvia Romano ha citato il Corano in un post su Facebook.

La giovane si è convertita all’Islam e qualche giorno fa, in un commento a un video, aveva ringraziato i musulmani d’Italia per la solidarietà dimostrata per il suo ritorno a casa.

Nell’ultimo post della 24enne, pubblicato ieri sera ha scritto che “non sono certo uguali la cattiva (azione) e quella buona. Respingi quella con qualcosa che sia migliore: colui dal quale ti divideva l’inimicizia, diventerà un amico affettuoso. Ma ricevono questa (facoltà) solo coloro che pazientemente perseverano; ciò accade solo a chi già possiede un dono immenso”. E infine: “Il Corano, capitolo ‘Esposti chiaramente’, verso 34-35”. (Fonte: Ansa).