BRUXELLES – Silvio Berlusconi arrivato al vertice Ppe a Bruxelles risponde alle domande dei giornalisti, ma viene tradito da un lapsus. Il leader di Forza Italia parlando della procedura d’infrazione, si è lasciato scappare la parola “prescrizione”.

Berlusconi parlando ai giornalisti ha detto: “Dobbiamo assolutamente augurarci che non si arrivi a quella condanna per non avere rispettato le regole sull’aumento del debito. Mi auguro per l’Italia, per tutti noi, che si possa evitare questa procedura di infrazione”. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)