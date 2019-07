STRASBURGO – Show di Silvio Berlusconi al Parlamento Europeo a Strasburgo. Tra una discussione politica ed un’altra, non è mancato un siparietto calcistico. Silvio Berlusconi ha autografato una maglia del Milan al termine della seduta del Parlamento Europeo. Berlusconi non è più il presidente del Milan ma la sua passione per i colori rossoneri resta forte come in passato. Il video in fondo all’articolo.

Le dichiarazioni rilasciate da Silvio Berlusconi a margine della seduta del Parlamento Europeo.

“Ci sono molti deputati che hanno voluto fare una foto con me e come al solito mi sono adeguato alle richieste”. Così Silvio Berlusconi conversando con i giornalisti all’uscita dell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo, riferendo dei saluti e delle reazioni degli altri colleghi europei. Berlusconi ha anche raccontato che un eurodeputato della Lega gli ha portato in aula una maglietta del Milan per farsela autografare.

“Sono stato accolto direi con affetto da parte di tutti i parlamentari del Ppe ma anche l’accoglienza di altri parlamentari è stata molto simpatica”, ha detto Berlusconi all’uscita dall’emiciclo nella giornata di apertura della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Sono felice di avere constatato che qui la mia voce sarà ascoltata con rispetto e ci potrà essere l’occasione di interventi per difendere gli interessi dell’Italia e degli italiani”, ha aggiunto.

“Non siamo soddisfatti” della scelta delle cariche al vertice dell’Ue che include David Sassoli alla presidenza del Parlamento Ue”, che “è scaturita, come ha detto Macron, da un accordo tra Germania e Francia che ha dato vita a un pacchetto compromissorio”. Lo dice Silvio Berlusconi, a margine della seduta dell’Europarlamento, spiegando che Forza Italia comunque ha votato scheda bianca perché Sassoli è italiano. “Conte dice una grande bugia” quando parla di un suo ruolo nelle nomine: “l’Italia è assolutamente fuori dalla porta” (fonte Ansa).

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.