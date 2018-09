ROMA – Silvio Berlusconi dal palco della convention di Fiuggi annuncia di volersi candidare alle prossime elezioni europee. “Quest’Europa così com’è non ci piace, va riformata”, ha detto l’ex premier e leader di Forza Italia parlando non solo dell’Ue, ma anche della situazione politica italiana. Il governo Conte è “un disastro” e dello scandalo Rocco Casalino dice: “In una Sidemocrazia avrebbe già le valigie in mano”.

Il leader di Forza Italia parlando dell’Europa ha dichiarato: “Se con la manovra alzassimo il deficit e l’Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe e sarebbe un disastro. E purtroppo da quello che sento, la Bce ritiene questo rischio molto elevato”.

Poi l’annuncio dal palco di Fiuggi: “Sarò anche io in campo alle prossime elezioni per salvare il paese che amo. Io candidato alle Europee? Penso di sì, è ciò che mi chiedono tutti. E poi, se dobbiamo, salvare l’Italia, bisogna cominciare a fare le cose sul serio”. Un annuncio che rappresenta anche un rilancio dell’iniziativa politica di Forza italia.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev