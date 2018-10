MILANO – “Non mi dai fastidio Io ho creato le Iene, quindi è come se parli di morte a casa dell’impiccato visto che sono la mamma delle Iene”.

Simona Ventura risponde così a la Iena Michele Cordaro che le sta facendo uno scherzo durante un’intervista a margine dell’incontro allo IULM di Milano con Pio e Amedeo.

Di Simona Ventura si è parlato come prossima conduttrice de Le Iene su Italia 1, un ritorno dopo le diverse stagioni che la Ventura condusse ormai diversi anni fa. Dando per assodato l’addio degli “storici” presentatori delle ultime edizioni, Ilary Blasi e Teo Mammucari, erano partite le congetture estive sui sostituti. Anzi, sulle sostitute, perché per il conduttore maschio tutti gli indizi sembravano portare da subito a Nicola Savino.

Intrigante era l’ipotesi su chi avrebbe preso il posto di lady Totti: si era parlato appunto della Ventura, di Melissa Satta di Alessia Marcuzzi che alla fine l’ha spuntata, Belen Rodriguez fino a Diletta Leotta.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev pubblica il video dello scherzo.