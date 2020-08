Un atterraggio all’aeroporto di Singapore in cui tutto appare “vuoto”. Il video lo pubblico un pilota che spera che il mondo possa uscire presto dalla pandemia di Covid.

L’aeroporto di Singapore è vuoto. Stessa cosa per le strade e per l’areo: tutto vuoto in questo momento di pandemia mondiale da coronavirus.

A pubblicare il video su Instragram un pilota francese mentre atterra con il suo Boeing nella Città-Stato asiatica. Il pilota scrive:

“Aeroporto vuoto, strade vuote, aereo vuoto. È abbastanza triste ma spero che troveremo un modo per uscirne tutti insieme”.

Singapore nella peggiore recessione della sua storia: Pil giù del 41,2%

Singapore è una città finanziaria che vive sul commercio e sulla presenza di stranieri sul suo territorio. A causa del Covid-19 è entrata nella peggior recessione della sua storia.

Nel secondo trimestre, il Pil della regione ha infatti registrato una contrazione del 12,6% su base annua e un -41,2% su base trimestrale.

“E’ un risultato peggiore rispetto alle nostre stime per la maggior parte delle economie asiatiche”, spiegavano gli analisti a luglio. Singapore, allo stesso tempo non è stata così gravemente colpita dalla pandemia di Covid-19 come alcuni dei suoi vicini asiatici (fonte: TgCom, Agenzia Vista /Alexander Jakhangiev).