ROMA – Alla giornalista di Sky Tg24 scappa un “barzotto” in diretta. Chi sta riprendendo il video non trattiene le risate.

L’argomento di cui tratta la giornalista della testata “all news” è la crisi del Venezuela e la posizione assunta dall’Italia nei confronti di Maduro. Queste le sue parole: “Guaidò (l’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela ndr) ha fatto una sorta di appello all’Italia ed ha invitato il nostro paese a schierarsi dalla sua parte. La posizione dell’Italia è piuttosto barzotta, c’è molta confusione” dice la giornalista.

Il riferimento è alle parole di Guaidò che in un colloquio con La Repubblica ha parlato delle dichiarazione dell’esponente grillino Alessandro Di Battista. Guaidò ha usato queste parole: “Questo signore non lo conosco, mi dicono che è un politico influente da voi Be’ dice cose incomprensibili, compara processi che non sono comparabili. Quello che sta succedendo qui è molto più profondo, complesso. Farne solo una questione di petrolio significa non conoscere le cose di cui si parla”.

Ma cosa significa barzotto? Sul web, la parola viene spiegata così: “Che si trova a metà cottura; che è in uno stato intermedio, manchevole; del membro virile, non in piena erezione”. Da qui si spiegano le risate a fine video pur non essendo, va detto, un errore grave.