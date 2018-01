BARDONECCHIA – Una slavina è caduta sulla strada provinciale 235 da Bardonecchia a Rochemolles. La frazione è rimasta isolata e senza corrente. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco di Susa e i volontari di Bardonecchia. Nessuna persona coinvolta.

Dopo 21 ore di isolamento, poco prima delle 14 di oggi le prime auto di turisti in partenza da Breuil-Cervinia hanno potuto lasciare la località e transitare sulla strada che porta a valle.

La viabilità era stata bloccata ieri, giovedì 4 gennaio, alle 17 per il pericolo che alcune slavine potessero raggiungere la regionale. In queste ore si sono formate lunghe code sia per uscire che per raggiungere il paese del Gran Becca (video Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev su concessione dell’emittente Rete 7).