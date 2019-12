SocialCom 2019, La comunicazione al tempo dei social: l’evento alla Camera dei Deputati VIDEO

ROMA – SocialCom “La comunicazione al tempo dei Social” è uno dei più importanti eventi annuali sulla comunicazione digitale, che si svolge dal 2015 alla Camera dei Deputati. L’iniziativa è dedicata alla discussione sull’evoluzione della comunicazione e dell’informazione e del ruolo della rete, nel presente e nel futuro.

#SocialCom19 oggi accende un faro su diversi argomenti, legati dal fil rouge della necessità di sviluppare una cultura digitale: la condivisione che diviene fine ultimo nella costruzione di narrazioni o informazioni e che a sua volta si fa dato che i colossi del web possono utilizzare, la tutela dell’utente consumatore da aziende che hanno posizioni dominanti.

Con l’apertura del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e la presenza di relatori di eccezione, SocialCom si conferma un’iniziativa di reale importanza nel panorama della comunicazione digitale.

“Oggi più che mai bisogna porre accanto alla parola comunicazione la parola etica – ha detto il presidente Fico aprendo il convegno -. L’evoluzione della comunicazione permette di guardarci allo specchio come società nel suo insieme. I social network hanno creato un filo diretto con le persone, la comunicazione istantanea ha un enorme potere e potenziale che va impiegato con responsabilità. Comunicare non può diventare ansia propagandistica, è una questione di rispetto alla base del nostro vivere civile soprattutto per chi ricopre incarichi pubblici”, ha concluso Fico.

Durante il primo dei panel del convegno “La comunicazione al tempo dei social” Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, insieme all’ex presidente Antitrust Antonio Catricalà hanno discusso dell’evoluzione dei potenziali informativi moderati dal giornalista Tullio Camiglieri.

“Fino a qualche anno fa quando si parlava di paradisi fiscali si pensava a Panama, alle isole Cayman o alle isole Vergini. Oggi non occorre andare tanto lontano: questi paradisi fiscali si trovano in Europa e usano l’euro”, ha sottolineato Rustichelli. “Sul piano della concorrenza fiscale ci troviamo di fronte a una distorsione estremamente grave, che mina l’idea stessa di una Europa solidaristica. Da pochi giorni Paolo Gentiloni è stato nominato commissario europeo per l’economia e a lui rappresenterò quanto prima il rischio che stiamo correndo, se continueremo a tollerare simili distorsioni”. Il professor Catricalà ha aggiunto: “Gli strumenti digitali, come ad esempio i contratti a distanza sono opportunità infinite ma anche pericolosissime”. (Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)