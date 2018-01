AUSTIN – Siamo ad Auston in Texas: qui, due persone sono rimaste lievemente ferite dal crollo di una gru. Come mostra il video YouTube, la macchina stava sollevando il muro di un magazzino quando ha iniziato a vacillare per poi finire a terra sul suolo.

La Raymond Construct Company Inc., l’azienda che sta eseguendo i lavori, ha assicurato in un comunicato che non si è fatto male nessuno aggiungendo verranno presi provvedimenti nei confronti di eventuali responsabili e che l’episodio verrà comunque approfondito.