CUSCO – La strada che in Perù collega Cusco a Paucartambo viene bloccata da una frana. Diverse persone si avvicinano al cumulo di detriti per osservare da vicino quanto accaduto.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

La montagna non ha ancora smesso di sgretolarsi e una donna vicinissima al punto in cui è avvenuto il crollo non smette di filmare con il suo cellulare. La gente le urla di allontanarsi e i suoi appelli restano inascoltati: avviene un altro smottamento e la donna viene sepolta sotto i detriti

Il fatto risale al pomeriggio di domenica 11 marzo. Nel video amatoriale si sentono le grida delle persone che avvisano la donna del pericolo, appelli che però restano inascoltati.