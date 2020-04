ROMA – La Spagna riapre parzialmente dopo due settimane di blocco totale delle attività economiche non essenziali fa distribuire dalla Polizia 10 milioni di mascherine gratuite nelle stazioni metro e sui bus che servono a prevenire il contagio da coronavirus.

La distribuzione è per quei lavoratori che tra lunedì 13 aprile ed oggi, martedì 14 aprile, sono tornati al lavoro, circa un milione in più rispetto a quelli già al lavoro e che appartengono ai settori essenziali. La distriubuzione delle mascherine però, hanno denunciato diversi cittadini, almeno a Madrid è avvenuta soltanto in alcune stazioni e non in tutte come promesso.

Malgrado la Spagna sia uno dei paesi al mondo tra i più colpiti in assoluto dall’epidemia di coronavirus, il Governo ha deciso di far tornare al lavoro gli addetti alla piccola e media industria e quelli dell’edilizia. Nel paese, le attività non essenziali erano ferme dal 20 marzo, circa una settimana dopo del lockdown italiano.

Le aperture non sono state gradite dai sindacati spagnoli e restano comunque parziali: chiuse ancora scuole, università, teatri, bar ristoranti e tutti quegli uffici che possono permettere ai propri lavoratori di svolgere le proprie funzioni a casa davanti ad un pc.

Il Governo del premier Sanchez, negli ultimi giorni ha iniziato a diffondere ottimismo nella lettura dei dati che indicano un rallentamento nella crescita dei contagi e decessi giornalieri ed ha specificato che queste parziali aperture non porteranno, almeno in tempi brevi, alla fine della quarantena obbligatoria per tutti (fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).