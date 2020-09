Lo spot anti-covid horror realizzato dal Governo scozzese fa discutere. Il virus è una melma verde che infetta tutto.

Lo spot anti-Covid stile film horror del Governo scozzese. Le immagini in cui il Covid è una specie di melma verde che si diffonde in casa con semplici gesti quotidiani come fare un tè fanno discutere.

Nello spot compare questo messaggio: “Ti ritrovi con amici o familiari questo fine settimana? Non trasmettere il coronavirus a coloro che ami.”

Governo scozzese al centro delle polemiche per lo spot

Il Governo scozzese è al centro delle polemiche per avere diffuso questo spot anti-covid.

Il filmato mostra una ragazza che infetta ogni cosa che tocca, tra cui anche il proprio nonno.

Mentre prepara una tazza di tè sparge infatti una melma verde, metafora del virus, per tutta la cucina.

Il video serve per incoraggiare i cittadini a rispettare le restrizioni e mostra l’estrema facilità con cui si può contrarre il Covid-19.

Sui social però, molti accusano il Governo di terrorizzare i cittadini con immagini “da film horror” (fonte: Repubblica, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).

Oms e lo spot sulle mascherine

Lo spot scozzese viene diffuso in contemporanea con quello dell’Oms sugli errori da non fare nell’indossare la mascherina.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di non lavare le usa e getta, di indossarle dal verso giusto, di non metterla sotto al naso o sotto al mento.

E ancora: l’Oms per evitare errori nell’indossare la mascherina consiglia di non condividerle con altri, di non toccare la parte esterna con la mano per aggiustarsela (che potrebbe essere contaminata).