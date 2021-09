Spray nasale anti Covid, Icardi (Università Genova): “I primi risultati della sperimentazione sono buoni” VIDEO

Spray nasale anti Covid, Icardi, (Università Genova): “Primi risultati sperimentazione sono buoni”. Arrivano i risultati delle prime sperimentazioni a Genova dello spray nasale anti covid.

Spray nasale anti Covid per pazienti con il virus in forma lieve

Un prodotto da auto somministrazione che dovrebbe funzionare nel caso di pazienti con covid in forma lieve da affiancare alle altre terapie, testato per primo in Italia e in Europa dal San Martino di Genova.

“I risultati sembrano buoni, anche se si tratta per ora di una piccola anticipazione: il vero report arriverà entro fine settembre” sottolinea Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di Igiene dell’Università di Genova.

Spray nasale anti Covid, la Thailandia lo userà per le vaccinazioni

La Thailandia inizierà entro fine anno la sperimentazione umana di due vaccini contro il coronavirus tramite spray nasale. Lo riporta il Guardian sottolineando che il governo thailandese ha affermato che la decisione è stata presa in base ai risultati promettenti degli studi sui topi.

Sviluppati dal Centro nazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia, i vaccini si basano sull’adenovirus e sull’influenza.

Se i test sull’uomo, che comprenderanno anche la protezione contro la variante Delta, avranno successo, la produzione per un uso più ampio potrebbe iniziare a metà del 2022.

Le fonti del video sono Primocanale e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.