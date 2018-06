ROMA – I Carabinieri hanno eseguito all’alba di oggi, mercoledì 12 giugno, nove arresti nell’ambito di un’inchiesta su un’associazione a delinquere che avrebbe commesso una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Fra gli arrestati Il costruttore Parnasi. Ai domiciliari il presidente di Acea Lanzalone e il vicepresidente del consiglio Regionale, Adriano Palozzi. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video dell’approvazione della delibera che, nel giugno dell’anno scorso, riconobbe il pubblico interesse al progetto.

Dopo una maratona di tre giorni, in cui non sono mancate le polemiche delle opposizioni e le spaccature all’interno della maggioranza, la delibera 32/2017 venne approvata con 28 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto con la lista Marchini. Tra le opposizioni votarono contro il progetto Pd e Fratelli d’Italia, a favore Forza italia con la maggioranza a cinque stelle. Al voto finale, accolto con una lunga standing-ovation in aula, partecipò anche la sindaca Virginia Raggi, il vicesindaco Luca Bergamo, l’assessore allo sport Daniele Frongia.