MILANO – Il caffè americano è sbarcato anche in Italia. Il video mostra il primo giorno d’apertura di Starbucks a Milano in Piazza Cordusio. Si può vedere la lunghissima fila e poi l’immenso interno del locale. La caffetteria ha scelto l’esclusivo ex Palazzo delle Poste come location. Questo è il più grande Starbucks di tutta Europa, visto che ha una superficie di ben 2.300 mq.

Il locale in realtà non è un semplice bar ma è quello che in gergo si chiama un ‘Reserve roastery’, cioè dove il caffè viene tostato in 15 minuti e fatto arrivare direttamente al bancone del bar. La multinazionale è arrivata anche nel bel paese dove il caffè è tradizione ma la catena americana ha cercato di rendersi più appetibile a noi italiani. Quindi niente bibitoni e niente frappuccino. La famosa bevanda per cui il bar è diventato famoso non non è disponibile nel negozio milanese.

Anche se i prezzi sono tutt’altro che italiani infatti sono decisivamente più alti di quelli dei classici bar. Infatti l’espresso costa 1.80 euro e un cappuccino ben 4.50 euro. Per i veri amanti del caffè Starbucks a Milano offre delle degustazioni. Per 14 euro è possibile assaggiare tre tazze di caffè preparate attraverso una tecnica particolare chiamato metodo Clover che prevede che la la polvere di caffè venga filtrata con una rete metallica finissima.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev