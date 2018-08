ROMA – La stazione di Tor di Valle della Roma-Lido è una delle più vecchie e mal funzionati di tutta la linea che collega il quartiere di Ostia con il resto di Roma. La stazione [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] non ha un’ascensore ed ha una struttura fatiscente rimasta invariata da decenni. Nessuno controlla nulla ed è sempre stato facilissimo entrare senza pagare il biglietto. Anche della guardia giurata che, per anni, era presente nei pressi della vecchia biglietteria non c’è più traccia. Un luogo abbandonato a se stesso che infatti è degradato, pieno di spazzatura abbandonata e di infiltrazioni d’acqua sui muri.

Un giorno succede però qualcosa. Iniziano i lavori di ammodernamento della stazione, la stessa che dovrebbe ospitare i tifosi che accedono via metro nel futuro stadio della Roma che si dovrebbe (il condizionale, dopo gli ultimi scandali, è d’obbligo) costruire qui, nel vecchio ippodromo di Tor di Valle che dista qualche centinaio di metri. E così iniziano i lavori, in concomitanza con quelli di Acilia Sud, una nuova stazione della tratta gestita da Atac e di proprietà della Regione Lazio che dovrebbe aprire nel quartiere di Dragona.

I lavori si sarebbero dovuti concludere nel dicembre 2017. Questa la promessa di Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio. Poi però, a settembre dello stesso anno, Enrico Stefàno corresse il tiro spiegando che la stazione “sarà pronta a fine 2018”.

Ad oggi però, lo scalo di Dragona, così come quello di Tor di Valle, restano cantieri a cielo aperto. A Tor di Valle, i lavori sono stati interrotti più o meno a metà e il cantiere è transennato in diverse parti. Un vigilante sosta dentro un furgoncino parcheggiato davanti all’entrata: come spiega lui stesso, l’azienda per cui lavora viene pagata da Atac per vigiliare (solo fino a mezzanotte!) il cantiere evitando così i tantissimi furti di materiale edile e il continuo sverzamento di rifiuti.

Questa è la periferia di Roma. E questa è dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma. La stazione però, secondo il progetto originario dello stadio, sarebbe dovuta essere costruita un po’ più avanti. Forse hanno bloccato i lavori in attesa di capire se lo stadio si farà oppure no? A pensarla così è Maurizio Sapora, presidente del Comitato di Quartiere Torrino-Decima. “Per quanto ne so io non c’è un motivo ufficiale dello stop. Tutte le volte che lo abbiamo chiesto ci hanno risposto che erano proprio questione di giorni e che sarebbe ripartiti. Secondo me aspettano i soldi dello stadio”.

Il rimpallo di competenze.

Come detto, la linea è gestita da Atac e di proprietà della Regione Lazio. I due enti si rimpallano le competenze, parlando di finanziamenti e progetti futuri. Il Campidoglio parla di trasformare questa disgraziatissima linea nella Metropolitana E che unirebbe Ostia alla B1 che termina a Roma Nord, ossia a Conca d’Oro. La Regione valuta invece il passaggio di gestione a Roma Capitale.

A luglio, il Comitato Pendolari Roma-Ostia e il coordinamento dei comitati dell’entroterra del X Municipio hanno partecipato ad una serie di incontri, scriveva a luglio Roma Today. In quell’occasione, la Regione Lazio affermava di “aver pagato tutti gli importi dei lavori fatti via via nei cantieri”, mandando i soldi ad Atac con le singole determinazioni di approvazione delle fatture delle imprese. Nessun nuovo incontro specifico sul tema era stato invece convocato da parte delle commissioni capitoline, malgrado le insistenti richieste da parte dei Comitati.

Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e membro della commissione Bilancio, sempre a Roma Today spiegava che l’ultima riunione in cui si era accennato ai lavori sulla Roma Lido si è svolta a marzo. Tutto però era rimasto immobile anche in quell’occasione. Nessuna risposta sull’avanzamento dei lavori né tantomeno sulle opere accessorie.

Blitz Quotidiano pubblica le foto e i video della stazione di Tor di Valle. Questo lo stato attuale del luogo.