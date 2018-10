Giuseppe Conte su caso Stefano Cucchi: Chi ha sbagliato dovrà pagare

BOLOGNA – “Chi ha sbagliato dovrà pagare”. Il premier Giuseppe Conte commenta così il caso dell’omicidio di Stefano Cucchi e le svolte nelle indagini dopo le testimonianze di un carabiniere. Per il premier, chi indossava la divisa dello Stato “rappresentava lo Stato, quindi la cosa è ancora più grave”.

Intervistato al margine di una manifestazione il 13 ottobre, il premier Conte ha risposto così a una domanda sulla vicenda di Cucchi: “Chi ha sbagliato dovrà pagare, perché ovviamente indossava la divisa dello Stato e rappresentava lo Stato, quindi la cosa è ancora più grave. Dobbiamo accertare le responsabilità individuali, non possiamo scaricare le responsabilità sull’intero corpo dei carabinieri e delle forze dell’ordine in generale, che tutti i giorni si impegnano per tutelare le nostre vite, la nostra incolumità, la nostra sicurezza”.

Parlando poi della manovra, Conte ha commentato: “Sono convinto e soddisfatto del lavoro fatto. Noi stiamo invertendo il trend che ci portava in zona recessione, in una prospettiva di completa recessione, quindi ho avvertito anche la responsabilità, come massima autorità di governo, di invertire questo trend e puntare invece decisamente sulla crescita, crescita economica ma significa anche sviluppo sociale del Paese”.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev