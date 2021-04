Superlega, giocatori del Liverpool salgono sul pullman: tifoso suona “Money Money Money” degli Abba. Per contestare la nascita della Superlega, un tifoso del Liverpool vede la sua squadra salire a bordo del pullman e suona Money Money Money degli Abba. Il video è diventato virale e dimostra quanto l’annuncio dei dodici club di giocare un campionato prestigioso (tra queste ben tre italiane: Juventus, Milan e Inter ndr), abbia scatenato nel mondo del calcio un vero terremoto (il video in fondo all’articolo).

Superlega, Perez: “Così salviamo il calcio, l’Uefa non insulti”

I club fondatori della Superliga hanno debiti che superano i 5 miliardi di euro. Il debito, in epoca di Covid è salito di quasi 1.5 miliardi. Per risollevarsi hanno così deciso di fondare questa Superlega. A spiegarlo è Florentino Perez, il numero 1 del Real Madrid.

“Non lo faccio per salvare il Real, ma per salvare il calcio. Questo sport è in un momento critico, quello che stiamo facendo è solo per il bene del pallone. Se noi generiamo profitti, ne beneficiano tutti, anche quelli che stanno più in basso”.

Perez difende così il progetto a cui hanno aderito 12 club: “Il calcio deve evolversi e questo format ci garantirà molti più soldi – ha detto Perez in una lunga intervista a Chiringuito Tv -, la Champions ormai ha perso appeal”.

“Ceferin non può insultare Agnelli”

Poi l’attacco all’Uefa: “Ceferin non può insultare come ha fatto con Agnelli, è impresentabile”. “I giovani hanno perso interesse, il calcio deve evolversi: ci saranno più soldi per tutti, il pallone deve adattarsi ai tempi – spiega il n.1 del Real – il pubblico diminuisce”.

“E con la pandemia, siamo tutti rovinati. Abbiamo capito che dobbiamo cambiare qualcosa per rendere questo sport più attrattivo per tutti” (video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).